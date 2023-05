VIDEO FN: squadra al completo per la partenza in Svizzera. Le immagini dei giocatori della Fiorentina prima di volare a Basilea

Squadra al completo, tutti disponibili per la trasferta europea più importante degli ultimi anni. La Fiorentina, in questi minuti, si trova presso l’aeroporto di Peretola, pronta per volare alla volta della Svizzera. La squadra, accompagnata anche dal presidente Commisso, è arrivata all’Amerigo Vespucci per imbarcarsi per Basilea.

Come raccolto nel video sottostante da FiorentinaNews.com, tutti i giocatori della rosa di Vincenzo Italiano (ad eccezione dell’infortunato Sirigu) sono scesi dal pullman per avvicinarsi al mezzo che li trasporterà in terra elvetica. La Fiorentina è pronta a partire, sperando di continuare a ‘volare’ ancora in Europa.