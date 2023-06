VIDEO – Grandi risate per il promesso sposo viola Sabiri, che scherza in allenamento con Amrabat e l’ex Maleh nel ritiro del Marocco

C’è una bella fetta di Fiorentina nella Nazionale del Marocco di Regragui. In questo momento, Sofyan Amrabat, l’ex Youssef Maleh e Abdelhamid Sabiri (che sarà viola dal 1° luglio) sono in ritiro e si preparano ai prossimi impegni, un’amichevole contro Capo Verde e un’impegno nel girone di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Sudafrica.

Durante l’allenamento, il clima è molto disteso e partono anche grandi risate. Sabiri, in particolare, rifila un tunnel a Maleh e va ad abbracciare Amrabat, molto divertito. L’ormai ex Sampdoria ci scherza su anche su Instagram: “Benvenuto in Nazionale”, dice al centrocampista del Lecce.

Di seguito, il video: