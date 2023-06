VIDEO – I festeggiamenti incontenibili della Fiorentina Primavera dopo la vittoria contro il Torino: “Ce ne andiamo in finale!”

La Fiorentina Primavera, grazie al successo di ieri sera contro il Torino, ha staccato il pass per la Finale dei playoff validi per lo Scudetto. Appuntamento al 9 giugno al Mapei Stadium contro il Lecce.

Intanto, i ragazzi di Aquilani si godono l’approdo in finale e festeggiano l’importantissimo successo contro i granata. “Ce ne andiamo in finale!” è il coro intonato da Lorenzo Lucchesi e compagni, nel video pubblicato dalla Fiorentina. Dopo la Supercoppa Italiana e un ottimo percorso in Coppa Italia, ora la Fiorentina Primavera è vicina a scrivere un’altra bellissima pagina.

Di seguito, il video: