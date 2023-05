VIDEO: I tifosi del Basilea sono arrivati a Firenze e non passano certo inosservati

Dopo aver polverizzato i biglietti del settore ospiti per la sfida di stasera al Franchi, i tifosi del Basilea sono arrivati a Firenze e non stanno passando inosservati. Girano numerosi video degli accesissimi supporter svizzeri per il centro, in attesa della partita contro la Fiorentina. La lunga coda ha causato non pochi disagi alla circolazione, muovendosi senza alcun percorso pianificato.

Ecco il video raccolto da Fiorentinanews.com, postato anche sul nostro profilo Instagram: