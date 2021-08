VIDEO – I tifosi viola festeggiano il compleanno della Fiorentina in Piazza Santa Croce con fumogeni e fuochi d’artificio

26 agosto o 29 agosto? Un dilemma e una querelle che dura da anni sulla data della fondazione del club viola. Quello che è certo è che ieri sera alcuni tifosi dei gruppi organizzati della Curva Fiesole e non solo, si sono radunati in Piazza Santa Croce per festeggiare, allo scoccare della mezzanotte, i 95 ani della Fiorentina. Cori, fumogeni, torce e fuochi d’artificio, che hanno illuminato a giorno la storica piazza fiorentina. Questo un video postato su Twitter del momento: