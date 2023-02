VIDEO – Il commovente messaggio dell’ex Udinese e Samp Jankto: “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”

Un video messaggio bellissimo, commovente, quello dell’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria, adesso allo Sparta Praga in prestito dal Getafe, Jakub Jankto. Le sue parole nella clip pubblicata sul suo profilo Instagram: “Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio delle mie possibilità, da anni, con serietà, professionalità e passione.

Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Salvo. Senza violenza. MA con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi. Questo contenuto vuole incoraggiare gli altri”