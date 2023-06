VIDEO – Il connazionale di Dragowski che ha fermato il Manchester City: ecco Grabara, l’ultima idea della Fiorentina per la porta

Ormai da diversi giorni si parla di un possibile intervento sul mercato da parte della Fiorentina per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo portiere. Tra i vari nomi emersi, l’ultimo in ordine di tempo è quello di Kamil Grabara (si pronuncia con l’accento sulla prima “a”) polacco attualmente in forza al Copenaghen. Il portiere classe 1999 ha militato nell’under 18 e nell’under 23 del Liverpool, girando in prestito tra Inghilterra e Danimarca fino al trasferimento a titolo definitivo nella squadra della capitale.

In questa stagione Grabara ha avuto l’opportunità di giocare in Champions League, terminando all’ultimo posto di un girone di ferro con Manchester City, Borussia Dortmund e Siviglia. Il portiere polacco si è messo particolarmente in mostra contro gli inglesi, compiendo svariati miracoli nella gara persa all’andata e soprattutto sigillando uno storico 0-0 al ritorno in Danimarca grazie a un rigore parato a Mahrez.

Nel video qui sotto le sue migliori parate tra Champions League e campionato: