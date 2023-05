VIDEO – Il destro al volo di Castrovilli è tra i cinque gol più belli dell’ultima giornata

Non è passato inosservato neanche ai canali ufficiali della Lega Serie A l’eurogol di Castrovilli contro la Sampdoria. Il destro al volo del numero 10 della Fiorentina, valevole per il momentaneo 1-0 e arrivato proprio sulla sirena del primo tempo, è stato inserito tra i cinque gol più belli dell’ultima giornata di Serie A. In un’ipotetica classifica Castrovilli è stato messo al terzo posto, battuto solo dalla giocata di potenza di Zapata e dalla rete che ha gelato Napoli di Dia.