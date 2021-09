VIDEO – Il gioiello da fuori area dell’attaccante viola in prestito Gori nella vittoria del Cosenza

Ieri sera non solo Serie A, in campo è scesa anche la Serie B. Il Cosenza affrontava in casa il Como. Titolare con la maglia dei padroni di casa Gabriele Gori, attaccate della Fiorentina in prestito al club calabrese. E proprio Gori ha sbloccato la partita al 14esimo con un bellissimo sinistro da fuori area che si è infilato poco sotto il sette. Per lui è il terzo gol in cinque presenze con la maglia del Cosenza.

Questo il video con gol segnato da Gori ieri sera: