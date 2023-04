VIDEO – Il gol senza senso di Lucchesi per il raddoppio della Fiorentina Primavera contro il Bologna

Un gol meraviglioso quello di Lorenzo Lucchesi, difensore della Fiorentina Primavera che ieri ha messo la sua fantastica firma sul match contro il Bologna. Un coast to coast pazzesco del centrale viola che quasi allo scadere parte dalla trequarti viola per involarsi verso la porta avversaria in velocitร . Ne salta uno, due, tre, alla fine anche il portiere e appoggia comodamente in porta per il 2-0 finale, che fa volare la formazione di Aquilani a -2 dal secondo posto con una partita in meno.

Questi gli higlights della partita, con la meraviglia di Lucchesi al minuto 0:35: