VIDEO – Il grido di Cabral e la tranquillità di Biraghi: i giocatori della Fiorentina si caricano così in vista di Praga

Prima il Sassuolo, poi il West Ham. Ebbene sì, la lunghissima stagione della Fiorentina sta per giungere al termine. Ma prima di scendere sul prato del ‘Mapei Stadium’, un nutrito gruppo di giocatori viola ci ha tenuto a far sapere a tutti i tifosi quanto la squadra di Vincenzo Italiano sia carica in vista della finale di Conference League.

In un breve video girato dalla società gigliata, tutti i presenti urlano, a modo loro, il classico “Forza Viola!“. C’è infatti Cabral che lo grida con tenacia, Kouamé e Jovic che lo recitano insieme e pure Bonaventura e Milenkovic che si uniscono al coro. Poi la calma e tutta la serenità di capitan Biraghi, il pollice verso di Castrovilli, accompagnato da Bianco, ed infine un’inedita coppia composta da Saponara e Terzic. Ecco tutta la carica della squadra viola nel video che segue: