Il ritiro con la prima squadra agli ordini di Vincenzo Italiano e ora l’impegno in Primavera: per Dimo Krastev oggi è arrivato anche il primo sigillo con i coetanei, in campionato. Il centrocampista bulgaro classe 2003, ha segnato il momentaneo 1-1 con una bella rasoiata di destro dal limite al 66′: purtroppo inutile però perché la Fiorentina ha subito poi il gol del 2-1 nei minuti di recupero:

