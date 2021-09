VIDEO – Il saluto di Gonzalo Rodriguez: “Un abbraccio a tutti i tifosi della Fiorentina, siete sempre nel mio cuore”

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha cominciato la sua esperienza televisiva come commentatore per Movistar Futbol. Stasera seguirà da vicino la sfida di Champions League tra Manchester United e Villareal, commentando a Sky il prepartita. Non è mancato un saluto ai tifosi viola: “Un abbraccio a tutti i tifosi della Fiorentina, siete sempre nel mio cuore”.

Questo il video di Sky Sport: