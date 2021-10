VIDEO – Il sinistro letale (e decisivo) di Vlahovic contro il Lussembrugo. E adesso la Serbia…

Gran lancio di Veljkovic in profondità, bello stop a seguire di Vlahovic, avversario tagliato fuori e sinistro a incrociare sul primo palo. Così l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha regalato la vittoria alla sua Serbia ieri sera i una partita molto combattuta contro il Lussemburgo. Un gol decisivo (partita terminata 0-1) che proietta la nazionale serba momentaneamente al primo posto nel Gruppo A per le qualificazioni al Mondiale del Qatar 2022 con 14 punti. Segue il Portogallo a 13, ma con una partita in meno. Staccate tutte le altre. Per il primo posto sarà testa a testa, con gli iberici favoriti. La Serbia però (anche grazie a Vlahovic) c’è e non sembra voler mollare.

Ecco il video del gol: