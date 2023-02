VIDEO: Il tacco di Ranieri che toglie la gioia del gol a Castrovilli. L’attimo di ritardo sulla respinta che condanna la Fiorentina

Seconda sconfitta di fila e quarta nelle ultime cinque gare. Purtroppo la Fiorentina non inverte la propria tendenza ed esce con un KO dalla trasferta di Torino contro la Juventus.

Una gara che non è stata spettacolare ma equilibrata, nella quale in tutti i gol è entrata di mezzo la tecnologia, sia in quello, convalidato, di Rabiot che ha deciso la partita (respinta con un attimo di ritardo di Terracciano), sia in quelli annullati a Vlahovic e a Castrovilli nel finale.

A proposito di quest’ultimo, Ranieri è stato pescato in off side perché aveva il tacco al di là dell’ultimo difensore della Juve: roba da guinness dei primati.

Tutto da vedere e rivedere nel video seguente.