In Salernitana-Cagliari, match salvezza giocato ieri all’Arechi, dopo il rigore segnato da Verdi per i padroni di casa si è scatenata una grande rissa a bordo campo. Non sono chiari i motivi del parapiglia che ha seguito l’esultanza del giocatore granata. Due sono state le espulsioni, arrivate nei confronti di Ribery e Radunovic. Il francese ex Fiorentina, che era in panchina, è arrivato a prendere per il collo un avversario, motivo per cui è stato cacciato.

Questo il video dell’episodio: