VIDEO – Incredibile a Terni, l’allenatore si dimette e il presidente sputa ai tifosi!

La sconfitta della Ternana in casa contro il Cittadella per 2-1 in Serie B lasciato strascichi mica da poco in casa delle Fere. Le dimissioni dell’allenatore Aurelio Andreazzoli sono passate in secondo piano rispetto al delirante dopo partita vissuto dal presidente del club Bandecchi.

Al termine del match infatti, prima una rissa sfiorata con gli ultrà che contestavano la squadra, poi gli sputi verso la curva. Queste le sue parole alla stampa: “Io guardo tutti nelle pallette degli occhi. La Ternana è mia, l’ho pagata io. Il post partita? Per farvi rendere conto che il primo che mi rompe il ca..o viene massacrato, è gente violenta, fanno gli scemi. Per me quelle persone che erano allo stadio hanno chiuso. Io ho sputato a persone che avevano sputato a me. Io vengo qui, metto trenta milioni e voi pensate di sputarmi? Ma siete pazzi? Ma io dove vado vado, mi fanno i tappeti rossi”