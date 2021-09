La Fiorentina è in campo per l’allenamento pomeridiano al Centro Sportivo Davide Astori. Sui social della società viola, nelle stories di Instagram, è apparso un video che ritrae mister Vincenzo Italiano impegnato in una partitella insieme ai suoi giocatori. Nel video si vede l’allenatore viola che con un gran lancio pesca Riccardo Saponara, il quale deve solo appoggiare il pallone nelle mini porte da allenamento. Che tocco del mister!