VIDEO – Joaquin annuncia il ritiro: “Niente è per sempre. Ho cercato di portare l’arte nel calcio per essere ricordato di generazione in generazione”

Il calciatore ex Fiorentina e leggenda del Betis Siviglia Joaquin Sanchez Rodriguez ha annunciato il suo ritiro, all’età di 41 anni. Lo ha fatto tramite un video pubblicato sulla pagina ufficiale del Betis. Ecco un estratto delle sue parole: “La vita è una costante evoluzione. Il segreto sta nella capacità di adattarsi al cambiamento e di trovare sempre un po’ d’arte in tutto”.

E aggiunge: “Nella mia testa, passano un sacco di nomi e di momenti, come quella magica notte di aprile (con il Betis in Copa del Rey, ndr). Come passa velocemente il tempo… Niente è per sempre. Durante i miei 23 anni di carriera, ho sempre cercato di portare l’arte nel calcio e di essere ricordato di generazione in generazione“.