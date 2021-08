VIDEO – La brutta serata dell’ex Fiorentina Kalinic: traversa colpita a porta vuota e sconfitta per il suo Verona

Tra le partite giocate ieri c’era anche Verona–Sassuolo, finita 3-2 per i neroverdi. Nella formazione di casa Di Francesco ha schierato titolare l’ex Fiorentina Nikola Kalinic, perno al centro dell’attacco. Un centravanti che, dopo una buona parentesi con la maglia viola, è andato perdendosi al punto di non riuscire più a trovare la piazza giusta.

E bisogna dire che questa stagione, che per ora lo vede confermato al Verona, non è iniziata nel migliore dei modi per lui. Non solo la sconfitta, ma anche una traversa colpita di testa da due passi con la porta praticamente vuota che poteva regalare al Verona il vantaggio dopo mezz’ora. Sotto porta Kalinic non è stato cinico, e da lì la gara si è messa in salita con il doppio vantaggio del Sassuolo fino al 2-3 finale.

L’errore di Kalinic al minuto 1:16 del video qui sotto: