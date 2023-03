VIDEO – La UEFA Champions League celebra Batistuta, ricordando il suo meraviglioso gol a Old Trafford

Per la maggior parte dei tifosi della Fiorentina, il 15 marzo 2000 non è una data come le altre. La Viola uscì sconfitta da Old Trafford, il Manchester United riuscì a prevalere con un 3-1 e la squadra di Trapattoni non proseguì il proprio percorso in Champions League (visto il successivo pareggio contro il Bordeaux). Ma quella notte, a Manchester, è ricordata anche per uno dei gol più belli della storia gigliata.

Lo ricorda anche la UEFA Champions League, che pubblica un video tramite i suoi canali ufficiali. Esattamente 23 anni fa, al minuto 16 di Manchester United-Fiorentina, Batistuta lascia partire un missile da fuori area che trafigge Bosnich. Il resto è storia: sarà una delle innumerevoli perle che il Re Leone ha regalato al popolo viola.

Di seguito, il video: