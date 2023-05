VIDEO – La UEFA rinnova ai tifosi della Fiorentina un brutto ricordo

Non un bel ricordo per i tifosi della Fiorentina, quello fatto riemergere dalla UEFA sul proprio account Twitter. Trattasi della semifinale di ritorno di Coppa Uefa del 2008, quella che la Viola di Prandelli perse ai rigori contro i Rangers venendo eliminata a un passo dalla finale. Uno strepitoso Frey parò il primo tiro dal dischetto, poi però gli errori di Vieri e Liverani condannarono la Fiorentina.

🔴⚪️🔵 @RangersFC beat Fiorentina 4-2 on penalties to reach the UEFA Cup final, on this day in 2008 👏#UEL pic.twitter.com/A57uMcTwrx

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 1, 2023