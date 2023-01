VIDEO: L’ex viola Savic perde il controllo. Scene da wrestling contro il Barcellona

Il difensore dell’Atletico Madrid ed ex Fiorentina Stefan Savic ha perso la calma durante l’ultima partita della sua squadra. Il weekend di Liga appena trascorso è stato infiammato da una sfida al vertice, tra i Colchoneros e il Barcellona, vinta dagli ospiti per 0-1.

Il difensore serbo si è reso protagonista di una scena lontana dal calcio, riconducibile anzi al wrestling. Dopo un contrasto a terra, Savic trattiene il calciatore del Barcellona Ferran Torres e non lo fa rialzare. Da lì si scatenano dieci secondi di scene surreali per un campo da calcio, che sono costate all’ex Fiorentina due giornate di squalifica.

Di seguito, il video dell’accaduto:

The gloves are off!! 🥊

Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap… 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0

— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023