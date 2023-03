VIDEO, Linari: “Conobbi Astori alla cena di un Viola Club e sapeva molto di noi, poco dopo il suo addio indossai la fascia in Nazionale”

In quel periodo entrambe erano calciatrici viola, oggi invece giocano nella Roma: Elisa Bartoli ed Elena Linari ai profili social giallorossi hanno ricordato la figura di Davide Astori. Così la Linari, colonna anche della Nazionale nonché fiesolana:

“Ho conosciuto Davide a una cena di un Viola Club, abbiamo cominciato a parlare di calcio e lui sapeva molto di noi. Mi ha chiesto come mi sentivo, come andava il campionato. Per la Fiorentina era non solo un capitano, un trascinatore per tutta la squadra, che aveva bisogno di un caposaldo. Rappresentava la calma, la serenità. Fatalità ha voluto che di lì a poco abbia giocato per la prima volta in Nazionale con la fascia da capitano, quel periodo della mia vita fu molto particolare e a lui mi sento davvero molto legata”.