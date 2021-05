VIDEO – Lo scambio di battute a fine partita tra Ribery e un Insigne in versione “fanboy”

Dopo il fischio finale di Fiorentina-Napoli sul campo del Franchi c’è stato uno scambio di battute tra Lorenzo Insigne e Franck Ribery che non è sfuggito alle telecamere di DAZN. Il capitano del Napoli ha chiesto la maglia del numero 7 viola chiedendogli: “Ma ti ricordi quell’amichevole che giocammo in Trentino? Ho anche la foto insieme, sei un grande”. Il francese, ricordando la sfida tra Bayern Monaco e Napoli, ha salutato Insigne con un: “Forza eh”.

What the game is all about 🙌

Lorenzo Insigne and Franck Ribery embrace after Napoli’s 2-0 win at Fiorentina. pic.twitter.com/yDXf77LDcw

