VIDEO – Luci soffuse e frasi prese dall’inno: ecco il nuovo spogliatoio della Fiorentina

A partire dalla sfida di domani contro l’Inter la Fiorentina avrà a disposizione uno spogliatoio tutto nuovo. Come si evince dal video pubblicato sui canali ufficiali del club, Vlahovic e compagni prepareranno l’ingresso in campo in una stanza completamente rinnovata sul piano di luci e arredo.

Una luce viola soffusa creerà l’atmosfera, mentre tutte le postazioni saranno illuminata da un led che mette in risalto le maglie appese. Tutti intorno allo spogliatoio, poi, è riportato l’inno della Fiorentina e all’esterno sono riportate le frasi “Maglia viola lotta con vigore” e “Per essere di Firenze vanto e gloria”. Uno splendido lavoro che caricherà ancora di più i giocatori di Italiano, facendoli sentire responsabili della maglia che indossano.