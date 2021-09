VIDEO – Maleh segna sullo splendido cross di Venuti: Italiano ritrova il suo esterno destro

Fiorentina in campo per preparare la sfida contro il Napoli, come documentato dai canali social ufficiali del club. In un video postato su Twitter si può vedere, tra l’altro, un’azione che fa sorridere: Venuti, durante un esercitazione tattica, riceve palla sulla destra e crossa al centro per la battuta al volo e vincente di Maleh.

Ciò che importa non è tanto il gol, quanto vedere Venuti tornare in campo e calciare con disinvoltura. Segno che la lussazione alla spalla è ormai definitivamente superata e non condiziona i movimenti del resto del corpo. E’ ormai dunque tornato a tutti gli effetti Venuti, che Italiano sarà ben felice di avere di nuovo a disposizione.