VIDEO: Mandragora apre, Cabralone chiude i conti e parte la grande festa sotto il settore dei tifosi della Fiorentina. Paratona di Sirigu per mantenere inviolata la porta

Altro giro e altra vittoria in campionato per la Fiorentina. I gigliati espugnano lo Zini di Cremona con due reti, una per tempo. Apre Mandragora, chiude Cabralone, o se preferite semplicemente Cabral, che appoggia in rete una palla servitagli dallo stesso centrocampista gigliato.

E poi grande festa dopo il gol del brasiliano, grande esultanza giusto sotto il settore occupato dai tifosi viola che sono accorsi in buon numero per sostenere la squadra.

Nel finale poi è arrivata anche una paratona di Sirigu su Okereke che è servita per mantenere inviolata la sua porta.

Tutto nel video seguente.