VIDEO – Messi esaudisce il desiderio del figlio di Gonzalo Rodriguez che si emoziona: “Oggi anch’io mi sono sentito il migliore del mondo”

“Vestito per l’occasione, si siede e aspetta. Io? Molto più nervoso di lui, sicuramente. La mano che non smette di tremare aspettando la sua reazione. Appare il SUO IDOLO, lo sta salutando, dicendo il suo nome e lo sente meno irraggiungibile di prima. La sua emozione è la mia, non ci escono le parole, lo guardo e mi godo il momento…”…

E ancora: “Sono già dieci volte che guarda il video e la sua faccia non cambia, nemmeno la mia.. GRAZIE Leo Messi oggi abbiamo qualcosa in comune: anch’io mi sono sentito il migliore del mondo…” ha scritto l’ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez su Instagram, insieme al toccante video, insieme al figlio, che vi proponiamo qua sotto.