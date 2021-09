VIDEO: Milenkovic svetta, la mette in fondo al sacco ed esulta con Vlahovic

C’è anche il marchio Fiorentina nella vittoria della Serbia sul Lussemburgo (gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar) per 4-1.

In pieno recupero è arrivato il gol realizzato dal difensore viola, Nikola Milenkovic, con un colpo di testa ravvicinato.

E dopo la rete chi è andato ad abbracciarlo? Facile indovinare la risposta: Dusan Vlahovic che è entrato in campo nel corso del secondo tempo e non è riuscito ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.