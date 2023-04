VIDEO – Non si placano le polemiche: l’arbitraggio nella finale di Coppa Italia Primavera è insufficiente per la Fiorentina

La Fiorentina esce sconfitta dall’Arechi di Salerno: la Roma vince la Coppa Italia Primavera e interrompe la striscia di successi viola, che durava ormai da quattro edizioni. La vittoria giallorossa, tuttavia, lascia spazio a tante polemiche; oltre alla mega-rissa finale, c’è un arbitraggio giudicato nettamente insufficiente, che ha condizionato la partita.

Non si discute il cartellino rosso per Comuzzo, ma manca lo stesso provvedimento disciplinare per Cherubini per un bruttissimo intervento nel secondo tempo. Inoltre, sembra esserci un netto fallo di Keramitsis in occasione del gol decisivo: il greco si appoggia su Lucchesi. La Fiorentina ripubblica il video del gol della Roma, alimentando i dubbi sulla sua effettiva regolarità.