VIDEO – Non solo calcio al ‘Mapei Stadium’, c’è stata anche la pesca sportiva per i tifosi della Fiorentina

Non solo pallone in quel di Reggio Emilia, non solo calcio in scena al ‘Mapei Stadium‘. Lo sapevate che nello stadio del Sassuolo si pratica anche la pesca sportiva? Non ci credete? Pensate forse che siamo impazziti? Tranquilli, non è l’ansia da Praga a farci quest’effetto.

Ma è stato un buffissimo tifoso della Fiorentina, immortalato venerdì scorso in una scena che del comico e del bizzarro. Nel settore ospiti dell’impianto del club neroverde, infatti, un sostenitore viola si è cimentato in quella che pare a tutti gli effetti una scena di pesca. Con tanto di lenza, eccolo raccogliere un pesce, anche abbastanza grande, nel fossato riempitosi d’acqua per poi esclamare – scherzosamente: “Stasera sushi!”, prima di rigettare l’animale in acqua. Di seguito il simpaticissimo video ripreso da Twitter: