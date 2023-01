VIDEO – Quella volta che un giovane Sirigu parò tutto contro la Fiorentina e permise al Palermo di sbancare il Franchi

Salvatore Sirigu sta per diventare il nuovo portiere della Fiorentina. Un profilo esperto per affiancare Terracciano, al posto di un Gollini che ormai non era più sinonimo di sicurezza. Sirigu si trova ormai nella fase finale della sua carriera, iniziata con la maglia del Palermo che fu la prima squadra a dargli fiducia come titolare in Serie A.

Numerosi, in tal senso, sono stati gli incroci tra Sirigu e la Fiorentina. Da portiere del Palermo e in seguito con le magli di Torino e Genoa. Uno dei primi confronti risale al 3 ottobre 2010, quando la Viola di Sinisa Mihajlovic affrontò al Franchi i rosanero di Delio Rossi. La partita finì 2-1 per il Palermo e il grande protagonista fu proprio Sirigu, che nel secondo tempo parò un rigore a Ljajic prima di compiere due autentici miracoli proprio sull’attaccante serbo e su Gilardino.