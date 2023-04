VIDEO: Rissa davanti ad una discoteca di Firenze tra tifosi del Lech e i buttafuori del locale

Sono all’incirca duemila i tifosi del Lech Poznan che hanno deciso di seguire la squadra nella trasferta di Conference League contro la Fiorentina.

E la nottata di ieri non è stata perfettamente tranquilla. In una nota discoteca in pieno centro c’è stato uno scontro tra alcuni supporters del Lech e i buttafuori del locale.

Una colluttazione in cui sono volate transenne, paletti di ferro e in cui i bodyguard hanno respinto il tentativo di ingresso nella discoteca dei tifosi che, stando ad alcune ricostruzioni, erano ubriachi.