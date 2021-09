VIDEO: Scontri tra tifosi della Fiorentina e dell’Inter nelle vicinanze dello stadio

Scontri tra tifosi della Fiorentina e dell’Inter sono andati in scena ieri sera nelle vicinanze dello stadio Artemio Franchi. Per la precisione è stata Piazza Alberti lo scenario di questo confronto per molti versi inspiegabile.

Spranghe, bastoni, bidoni dell’immondizia, questo l’armamentario usato nel bel mezzo di strada, mentre diverse macchine sono rimaste bloccate, aspettando che passasse la bufera.

La Questura sta indagando sull’accaduto e presto potrebbero arrivare provvedimenti.