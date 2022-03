VIDEO – Serata amarissima per l’ex Fiorentina Felipe Melo: errore dal dischetto, eliminazione e spintoni in aeroporto dai tifosi

Non è stata sicuramente una serata da ricordare quella dell’ex Fiorentina Felipe Melo, che ieri sera è sceso in campo con la sua Fluminense per affrontare nel terzo turno di Copa Libertadores contro il Club Olimpia. Dopo essere terminata sul 2-0 per questi ultimi, in virtù del risultato dell’andata (3-1 Fluminense), la partita si è decisa ai calci di rigore. Felipe Melo, ha sbagliato il secondo penalty per la squadra di Rio de Janerio, che è stata poi eliminata.

I tifosi della Flu hanno aspettato il ritorno in aereo dei giocatori, per poi far scoppiare un parapiglia che ha visto coinvolto anche lo stesso Felipe Melo. Decisivo l’intervento della sicurezza dell’aeroporto, anche se il confronto con i supporters è stato acceso e non senza qualche spintone.