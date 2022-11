VIDEO: Sottil spinge in campo e cerca di accorciare i tempi di rientro

Anche stamani su alcuni giornali venivano profilati tempi discretamente lunghi di recupero per l’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil.

La società viola sui propri media ha cercato in un certo senso di smentire questa notizia, pubblicando un video in cui veniva ritratto l’esterno impegnato in campo a spingere e a forzare nel tentativo di ritornare a disposizione di Italiano.