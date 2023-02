VIDEO: Toh, chi si rivede. Tra i prossimi avversari in Conference c’è chi il Franchi l’ha già… battezzato

In Italia per una decina d’anni, arrivato giovanissimo al Genoa nel 2008, Isaac Cofie negli ultimi 4 anni si è rigenerato invece in Turchia, proprio al Sivasspor con il quale incrocerà la Fiorentina agli ottavi di Conference League. La squadra viola però il ghanese l’aveva già incontrata, in particolare nel marzo 2013 quando trovò uno dei suoi primi gol in massima serie, proprio al ‘Franchi’: ai tempi portava la maglia del Chievo e venne sconfitto per 2-1, grazie anche al primo gol viola di Larrondo.