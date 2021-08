VIDEO – Torreira ha il piede caldo: il nuovo acquisto della Fiorentina scalpita per mettersi a disposizione di Italiano

Seduta di allenamento per la Fiorentina in vista della gara contro il Torino. Tra i viola agli ordini di mister Italiano si è visto anche Lucas Torreira, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico per dare il suo contributo alla causa. Intanto, l’uruguagio dimostra di avere il piede caldo come testimonia il video postato su Twitter dalla Fiorentina che lo vede fulminare il portiere con un piazzato perfetto da fuori area.