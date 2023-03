VIDEO: Tutta l’afflizione di Telelombardia nel commentare la grande notte viola. Ma sul rigore fake di Cabral scattano le risate anche rossonere

Serviva come ossigeno una serata come quella di ieri a Firenze e alla Fiorentina, la prima grande notte della stagione (insieme alle due col Braga quantomeno). E tra gli effetti collaterali di grande goduria c’è anche la realtà avversaria, in questo caso milanista, vissuta sempre con grande trasporto rossonero a Telelombardia. Tra la tristezza generale però, anche una risata condivisa sull’episodio dell’allucinazione di Di Bello e del rigore prima fischiato e poi tolto a Cabral. Per chi volesse prolungare il coito insomma, ce n’è di che abbondare con queste immagini: