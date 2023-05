VIDEO – Un divertentissimo Richards ricorda la sua avventura alla Fiorentina: “Che tempi con Gomez, Salah, Badelj… Anche se a San Siro ho giocato un paio di minuti”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Micah Richards si è goduto Inter-Milan da bordo campo, inviato per CBS Sports Golazo insieme a campioni come Henry e Carragher. Vedendo il prato di San Siro, ha ricordato la sua avventura con la maglia viola: “Ho giocato un paio di volte qui, ricordo bene. Come furono le mie prestazioni? Ovviamente fantastiche (ride, ndr). In che posizione giocavo spesso? Alla tua sinistra, in panchina”.

Con la sua simpatia, Richards ricorda anche i suoi ex compagni di squadra: “Ho chiara l’immagine di Salah che segna il gol della vittoria contro l’Inter. Con lui c’erano anche Mario Gomez, Badelj… Quanto ho giocato in quella partita? Mi ricordo uno spezzone, forse di un paio di minuti”.

Di seguito, il video: