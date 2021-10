VIDEO – Un rigore perfetto e una rete da vero opportunista, la serata magica di Vlahovic con la Serbia

Doppietta con la nazionale serba per il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. L’attaccante, con i suoi gol, ha condotto la rappresentativa dell’ex Jugoslavia alla vittoria contro l’Azerbaigian (3-1) in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Un rigore perfetto e una rete da vero opportunista, così Vlahovic ha messo la firma su questo successo che proietta la Serbia in testa al suo raggruppamento con un punto in più rispetto al Portogallo (ma anche con una gara in più giocata).