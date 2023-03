VIDEO: Voler anticipare Gonzalez costa caro a Gallo. Il coast to coast di Amrabat, il marocchino crea ma spreca sul più bello

La Fiorentina batte il Lecce in campionato per 1-0. Decide la partita un autogol di Gallo: costa caro al difensore leccese la volontà di voler anticipare Gonzalez per impedirgli di battere da due passi.

Terracciano dice di no all’unico tiro arrivato verso la sua porta e poi, nel finale, Amrabat dà spettacolo con un bel coast to coast che però finisce col marocchino, stremato e fuori equilibrio che cade per terra.

Trovate tutto nel video seguente.