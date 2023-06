Vieri: “A Commisso e Barone ho detto che devono essere felici per quanto fatto dalla Fiorentina. La squadra di Italiano ha ottenuto due finali perché quando è in vantaggio non pensa a chiudersi”

In occasione di una live su Twitch da Firenze della BoboTv, l’ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri ha espresso parole di elogio rispetto alla situazione attuale in casa viola: “La Fiorentina deve essere felice, ed è ciò che ho detto anche a Commisso ed a Barone quando li ho incontrati al termine del primo tempo della finale di Coppa Italia con l’Inter. La squadra ha raggiunto due finali in stagione”.

“Sull’1-0 la Fiorentina non deve pensare a chiudersi e fare come 25 anni fa, cosa che qualcuno fa ancora oggi. Il motivo per cui la Fiorentina ha raggiunto le due finali è perchè gioca in quel preciso modo, e deve perciò continuare così. Contro l’Inter è dura farcela, ma ora c’è il West Ham”.

Infine: “La Fiorentina gioca un calcio spettacolare, gli mancava solo il gol. Se si creano occasioni prima o poi il gol deve arrivare. La strada della Fiorentina è quella giusta”.