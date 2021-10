Vieri: “Commisso non deve parlare di calcio perchè non sa cosa dice. Vlahovic ha il diritto di non rinnovare, cos’è una dittatura?”

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri, alla Bobo Tv, ha parlato delle dichiarazioni di Commisso che di fatto, ha annunciato il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic: “Commisso non deve parlare di calcio perchè non sa cosa dice. E’ un diritto quello di Vlahovic, di non rinnovare”.

Poi ha aggiunto: “Non si può pensare di obbligare la gente a firmare, cos’è una dittatura. Adesso si sono creati problemi con la squadra e con la piazza. Proprio quando a Firenze le cose tornavano ad essere tranquille. Ha creato casino con tutti quanti quando non c’era bisogno”.