Vieri: “Da quando c’è Commisso la Fiorentina sta facendo dei passi avanti, non gli si può dire niente. Il Viola Park sarà di una bellezza incredibile”

Christian Vieri, ex attaccante tra le tante anche della Fiorentina, ha commentato sul suo canale Twitch l’attualità della squadra viola dispensando tanti elogi a società e proprietà: “La Fiorentina è in semifinale di Conference, è quasi in finale di Coppa Italia, è tanta roba per i viola. Poi tra tre mesi sarà pronto il Viola Park che è uno dei centri sportivi più belli d’Europa. Commisso è arrivato, ha comprato la Fiorentina con il cash e ora sta ultimando il Viola Park. Commisso paga tutto cash, non gli si può dir niente; è uno straniero che arriva in Italia, poi gli hanno rotto anche le scatole, ma fa le cose seriamente”.

E aggiunge: “Mi hanno detto che il centro sportivo della Fiorentina sarà un qualcosa da fuori di testa, me l’ha fatto vedere uno dei miei migliori amici perché lo sta costruendo lui, sarà di una bellezza incredibile. La società viola sta facendo dei grandi passi in avanti con Commisso”.