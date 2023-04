Vieri: “Fossi Vlahovic e Chiesa chiederei subito la cessione: la Juventus fa ridere. Anche contro l’Inter la partita non l’hanno voluta giocare”

Christian Vieri, ex calciatore, fra le altre, della Fiorentina ha parlato alla Bobo Tv esprimendo tutto il suo dissenso sulla Juventus di Allegri, per poi dare un consiglio ai due ex giocatori della Fiorentina.

“La Juventus mi fa ridere, davvero. Gioca sempre nello stesso modo e non attacca mai. Come fa Allegri a proporre un calcio così? Fossi Vlahovic e Chiesa chiederei subito la cessione. Il prossimo anno non inizierei nemmeno. La Juve non crea occasioni, non tira mai importa. Fosse successo a me sarei impazzito”.

E ancora: “Mi dispiace vedere i giocatori della Juve così: non giocano per niente, vanno avanti sugli errori degli altri e quel che succede succede, ma non si può giocare così 90 minuti. Anche contro l’Inter la partita non l’hanno giocata, solita storia. Stanno dietro, subiscono, ogni tanto partono”.