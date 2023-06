Vieri: “La Fiorentina deve essere stra-contenta: non facile giocare due finali in una stagione. E al di là dell’esito, sono state comunque serate spettacolari”

L’ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Christian Vieri è tornato sulle finali europee perse dalle squadre italiane, commentando anche la sconfitta della Viola. Ecco le sue parole a DAZN: “A tutte e tre è mancata un po’ di fortuna. La Roma ha fatto un’ottima partita contro il Siviglia, idem la Fiorentina in Conference League. Ha preso gol al novantesimo, però si tiene un’ottima prestazione”.

Sulla stagione della Viola: “Ha fatto comunque un grande campionato, perché ha giocato bene a calcio. E per il resto deve essere stra-contenta, perché non è facile fare due finali in una stagione. La Fiorentina ha fatto una grande annata, ho visto bel calcio anche a Roma contro l’Inter. Le serate delle due finali sono comunque spettacolari: è normale che uno, arrivato lì, vuole vincere, però meglio arrivarci”.