Vieri: “La Fiorentina è la mia squadra preferita in Serie A. Fa un bel calcio, i giocatori si divertono. Viola potevano prendere gol ma sono andati a San Siro per vincere”

Ex attaccante anche della Fiorentina, Christian Vieri ha commentato la vittoria della squadra di Italiano sul suo storico club, l’Inter.

Ecco le parole dell’ex calciatore: “L’Inter ha avuto occasioni da gol con la Fiorentina ma non gioca bene. C’è qualcosa che non va. Troppa confusione, troppi errori tecnici. Nonostante tutto però poteva vincere la partita. La squadra poteva segnare un bel po’ di gol ma può prenderlo in qualsiasi momento. Perdere 10 partite è grave. Lukaku l’ho visto pesante, anche se poteva fare tre gol”.

“La Fiorentina è andata a San Siro per giocare a calcio, per vincere. Lasciamo stare che ha vinto 1-0 e poteva prendere 3-4 gol, la squadra di Italiano gioca a calcio. E’ la mia squadre preferita in Serie A, perchè con i giocatori che ha gioca un bel calcio, si diverte. E’ però inaccettabile che l’Inter perda tutti questi punti in casa”.