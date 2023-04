Vieri: “Prima di Italiano alla Fiorentina c’erano degli allenatori che facevano un macello. L’artefice del cambiamento della squadra è lui”

Christian Vieri, ex attaccante tra le tante anche della Fiorentina, ha espresso alla Bobo Tv la sua opinione sulla squadra viola dopo la vittoria per 4-1 in casa del Lech Poznan in Conference League: “Lo abbiamo detto sei mesi fa. Se la Fiorentina trovava un attaccante che la buttava dentro avrebbe volato e fatto tre o quattro gol a partita. La squadra viola gioca troppo bene, ma lo fa dallo scorso anno, da quando c’è Italiano”.

E aggiunge: “Prima di lui c’erano allenatori che facevano un macello… la Fiorentina era messa male, adesso invece c’è un allenatore che fa giocare a calcio ed ha cambiato la squadra”.